Жителям в Воскресенске напомнили правила перевозки детей в автомобилях

В Воскресенске прошло профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность». Участникам дорожного движения напомнили правила перевозки детей в детском кресле.
Акция «Маленький пассажир — большая ответственность» направлена на профилактику детского травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло» и проверили наличие устройства у автовладельцев. Инспекторы также провели беседы с водителями и напомнили об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, а также административной ответственности за нарушение правил.
Детям вручили световозвращающие элементы и сладкие сувениры, а родителям — памятки с рекомендациями по перевозке детей. Подобные мероприятия проходят в Воскресенске регулярно.
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