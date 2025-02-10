Жителям в Воскресенске напомнили правила перевозки детей в автомобилях

УМВД России по городского округа Воскресенск
Фото: УМВД России по городского округа Воскресенск

В Воскресенске прошло профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность». Участникам дорожного движения напомнили правила перевозки детей в детском кресле.

Акция «Маленький пассажир — большая ответственность» направлена на профилактику детского травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло» и проверили наличие устройства у автовладельцев. Инспекторы также провели беседы с водителями и напомнили об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, а также административной ответственности за нарушение правил.

Детям вручили световозвращающие элементы и сладкие сувениры, а родителям — памятки с рекомендациями по перевозке детей. Подобные мероприятия проходят в Воскресенске регулярно.

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