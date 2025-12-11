Жителям Подмосковья предложили проголосовать за лучшую стелу в России

Завершается заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». В этом году на конкурс поступило 970 заявок.

Открытое общественное голосование за лучшие стелы России уже началось. Проголосовать можно на платформе сообщества «ГорСреда» по ссылке. Победителей определят именно через открытое голосование, в котором смогут участвовать школьники, студенты, рабочие и служащие.

Лучшие работы, отобранные экспертами, покажут на фотовыставке «Лица городов России», которая пройдет в Совете Федерации в феврале 2026 года. Напомним, организаторами конкурса выступили Минстрой России, ВАРМСУ и Институт развития местных сообществ.