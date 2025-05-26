Жителям Подмосковья помогут создать детский аккаунт на «Госуслугах» в МФЦ

Родители будущих первоклассников могут оформить детскую учетную запись на портале госуслуг в Подмосковье. Получить помощь в создании аккаунта можно в офисах «Мои Документы» по всей Московской области.

Детский аккаунт автоматически привязывается к профилю родителя и дает доступ к образовательным сервисам. С 14 лет подросток может создать собственный аккаунт, используя паспортные данные.

Из-за большого ажиотажа в августе и сентябре жителей призывают создать учетную запись заранее.

«Создание детской учетной записи на Госуслугах — это важный шаг, который открывает доступ к ряду полезных электронных сервисов, связанных с образованием вашего ребенка. Поэтому мы рекомендуем родителям будущих первоклассников позаботиться об этом заранее, чтобы с началом учебного года уже пользоваться всеми цифровыми инструментами образовательного процесса», — сказала директор МФЦ в Подмосковье Галина Варганова.

Специалисты МФЦ готовы помочь с созданием аккаунта и ответить на все вопросы. Адреса и график работы офисов доступны по ссылке.