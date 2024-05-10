Жителям Подмосковья напомнили про добровольное страхование жилья | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 14:24 Жителям Подмосковья напомнили про добровольное страхование жилья Министерство ЖКХ МО

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Перед началом сезона отдыха на даче вопрос страхования жилья становится особенно актуальным, поскольку летом увеличивается число происшествий и бытовых аварий. Сервис «Добровольное страхование», доступный через квитанции МосОблЕИРЦ, предлагает надежную защиту жилья и возможность получения финансовой компенсации в случае залива, пожара, взрыва или стихийного бедствия.

Процесс страхования квартиры довольно прост: при оплате счета достаточно поставить отметку в разделе «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг и страховки. Если сумма оплаты недостаточна, жилье не будет застраховано, а излишек средств будет направлен на аванс за услуги.

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После оплаты жилье считается застрахованным с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Действие страховки продолжается один календарный месяц, а для ее бесперебойного действия необходимо регулярно оплачивать услугу.

При наступлении страхового случая необходимо первым делом сообщить об этом в аварийные службы. Информировать страховую компанию о случившемся следует в течение трех рабочих дней.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и условий страховой компании, с которой заключен договор. Подробнее ознакомиться с условиями страхования возможно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

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