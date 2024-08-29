Жителям Подмосковья напомнили правила пользования мусоропроводом в домах

Управляющие организации обязаны устранять засоры в мусоропроводе и при необходимости проводить его ремонт, а собственники должны ответственно пользоваться оборудованием. Инспекторы министерства по содержанию территорий и жилищному надзору напомнили простые рекомендации для поддержания порядка в многоквартирных домах.

В ведомстве призвали не сбрасывать в мусоропровод крупногабаритный и строительный мусор, горящие предметы, такие как окурки, а также опасные отходы, включая батарейки, ртутные лампы и жидкости.

Если мусоропровод забился, мусор нельзя оставлять в подъезде. В таком случае следует использовать контейнерную площадку рядом с домом. Бытовые отходы лучше упаковывать в плотно закрытые пакеты и не забывать закрывать клапан после использования мусоропровода.

Если собственники решили отказаться от мусоропровода, необходимо провести общее собрание, так как он является общей долевой собственностью. Инициировать собрание может любой владелец помещения, а управляющая компания поможет в его организации. Решение о закрытии мусоропровода принимается большинством голосов собственников.

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