Жителям Подмосковья напомнили порядок действий при снижении температуры в квартире ниже нормы

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям, что делать если в доме стало холодно. Температура по нормативам должна составлять не менее 18 градусов тепла, а допустимое отклонение не ниже четырех.

Если температура в квартире упала, то нужно обратиться в свою управляющую компанию. Заявку зарегистрируют и отправят в аварийно-диспетчерскую службу. После этого УК или ресуроснабжающая компания обязаны провести проверку в течение двух часов.

После проверки специалисты составят акт и направят его исполнителю. На основании акта плату за отопление пересчитают, а также устранят неполадки.

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