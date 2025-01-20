Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-выписках из реестра собственности

В 2024 году жители Московской области подали более 7,5 тысячи электронных заявок на получение выписки из реестра собственности. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.
Услуга доступна на региональном портале. Подать заявку могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого понадобится авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить форму заявления.
По одному онлайн-заявлению можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Документ подтверждает факт учета в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.
Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.
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