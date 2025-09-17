Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по присвоению адреса

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на присвоение и аннулирование адреса. В этом году госуслугой уже воспользовались более 130 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, адресации подлежат земельные участки, здания, сооружения, машино-места и помещения, которые относятся к объектам капитального строительство.

Госуслуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Статус недвижимости», а также в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а также заполнить форму. Перед этим следует проверить наличие адреса у объекта в реестре.

«Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета», — пояснили в министерстве.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.