Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по оформлению техпаспорта

Жители Подмосковья могут подать заявку на подготовку техпаспорта помещения на «Госуслугах». Процедура необходима при перепланировке.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом ЖКХ» — «Документы». Получить ее могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно подать заявку на проведение технической инвентаризации помещения и приложить выписку из ЕГРН.

Данные в техническом паспорте необходимо обновлять при перепланировке квартиры.

Услугу предоставляют платно, ее стоимость зависит от адреса и площади объекта. Результат поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.