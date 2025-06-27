Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-афише мероприятий ко Дню молодежи

День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. Все запланированные на эту дату события жители и гости Подмосковья могут найти в мобильном приложении «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, найти весь перечень мероприятий можно в разделе «Услуги» — «Туризм», после чего в поисковой строке ввести «День молодежи» и выбрать нужное событие. В карточке будет указан адрес, дата, время и программа.

В разделе «Туризм» также размещена подборка лучших глэмпингов региона, летних фестивалей, маршрутов для прогулок.

Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.