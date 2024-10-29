Жителям Подмосковья напомнили об оформлении разрешений на уборку сухостоя

Жители Подмосковья оформили свыше 50 тысяч порубочных билетов через «Госуслуги» . Документ необходим для проведения санитарной рубки, уборки сухостоя, пересадки деревьев и в других случаях.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут физические и юридические лица, а также предприниматели, которые запланировали вырубку, посадку или пересадку деревьев. Для подачи заявления необходимо выбрать свой муниципалитет, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

В министерстве добавили, что при вырубке менее 15 деревьев перечетная ведомость создается автоматически.

Услугу предоставляют в течение восьми рабочих дней. Заявителю нужно только оплатить компенсационную стоимость.