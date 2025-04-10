Жителям Подмосковья напомнили о записи на диспансеризацию через «Добродел»

Жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию в мобильном приложении «Добродел». В его помощью также можно оформить справки и посмотреть результаты исследований.

Чтобы записаться на диспансеризацию, нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу» — «Диспансеризация, профосмотр», выбрать врача, дату и время, напомнили в Мингосуправлоении Подмосковья.

В приложении также можно посмотреть и скачать результаты исследований, заказать справки и выписки из истории болезни. Для этого нужно перейти в раздел «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.