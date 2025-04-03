Жителям Подмосковья напомнили о возможности заказать техпаспорт БТИ онлайн

С 1 апреля 2025 года БТИ Московской области обновило сервис заказа технического паспорта. Теперь оформить документ можно полностью онлайн через портал госуслуг. Услуга доступна для жилых домов, квартир, садовых домов, бань, гаражей и вспомогательных построек.

Благодаря обновлению пользователи могут подать заявку дистанционно, выбрать удобное время выезда специалиста и получить готовый документ быстрее.

«Этот шаг позволяет нам сделать услугу максимально доступной и комфортной для жителей Подмосковья. Главное преимущество — теперь можно оформить технический паспорт не только на квартиру, но и на другие объекты недвижимости, не выходя из дома, выбрав удобную дату и время, выезда нашего сотрудника, для осуществления обмеров объекта недвижимости, что существенно экономит время собственников», — отметила исполняющая обязанности генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на портал госуслуг, выбрать раздел «Подготовка технического паспорта», заполнить заявку и дождаться подтверждения.