Жителям Подмосковья напомнили о возможности выиграть деньги для оплаты ЖКУ

Жители Подмосковья могут получить 1500 рублей на лицевой счет расчетного центра. Акция «Счастливая подписка» продлится до конца года. Полученные средства можно использовать для оплаты ЖКУ.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, победители акции получают 1500 рублей на счет для оплаты коммунальных услуг. Выиграть могут те, кто отказался от бумажных квитанций в пользу электронных.

«Электронный счет — точная копия бумажного, он не потеряется и не придет в негодность, несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. Доказательство оплаты услуг — не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов», — отметили в министерстве.

Для участия в акции необходимо подписаться на электронный счет в личном кабинете или мобильном приложении МосОблЕИРЦ и подписаться на информационную рассылку.

Розыгрыш проводят каждый месяц. Следующую десятку победителей объявят в декабре.