Жителям Подмосковья напомнили о возможности сообщить о борщевике онлайн

Сезон борьбы с борщевиком продолжается в Подмосковье. С начала года жители сообщили о местах произрастания сорняка через «Добродел» около девяти тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, жители могут сообщить о борщевике через мобильное приложение «Добродел» в разделе «Решаем проблемы вместе». Для этого нужно создать обращение и прикрепить фото растения.

«Геоданные определятся автоматически, а искусственный интеллект поможет выбрать нужную категорию. Ответственные сотрудники проверят и обработают отмеченное место и в дальнейшем будут контролировать его через приложение „Проверки Подмосковья“», — пояснили в ведомстве.

В Подмосковье уже взяли на контроль свыше 60 тысяч участков, где обнаружили опасное растение. Если оно появится там снова, то его оперативно удалят.

При произрастании сорняка на частной территории ответственность за его уборку лежит на собственнике.