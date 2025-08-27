Жителям Подмосковья напомнили о возможности следить за ремонтом домов онлайн

Летом в Подмосковье поводят большую работу по ремонту жилых домов. Отлеживать ход работ жители могут через камеры видеонаблюдения. Трансляции доступны по ссылке .

Как рассказали в областном МинЖКХ, следить за ремонтом домов можно через 300 камер видеонаблюдения.

«С 2025 года монтаж видеокамер в зоне проведения наружных работ по капитальному ремонту МКД — обязательное условие для подрядных организаций. Камеры поставлены таким образом, чтобы обеспечивать широкий угол обзора, позволяя наблюдать за процессом выполнения работ», — пояснили в ведомстве.

Камеры позволяют постоянно контролировать ход и качество работ, следить за соблюдением сроков, вовремя устранять нарушения.