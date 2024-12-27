Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ через СБП

Еще 30 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату услуг ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей. Они получили по одной тысяче рублей на лицевой счет.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция «Привяжи клик — оплати вмиг» продлится до 31 декабря. Генератор случайных чисел выбирает случайных победителей среди тех, кто привязал свой лицевой счет к СБП.

Для участия необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Платежи» и выбрать «Оплатить через СБП». Затем — выбрать необходимый банк и провести оплату.

Финальный розыгрыш состоится в январе. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.