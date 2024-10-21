Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить бонусы за оплату ЖКУ онлайн

Жители Подмосковья могут использовать коммунальные бонусы при оплате ЖКУ онлайн с 21 по 27 октября. Сделать это можно через личный кабинет или мобильное приложение расчетного центра.

В октябре на странице программы «Коммунальный бонус» разместили 115 предложений, рассказали в МинЖКХ Подмосковья. Жители могут воспользоваться акциями в области покупок в онлайн-гипермаркетах, образовании, при оплате услуг красоты и многого другого.

Применить купоны можно при оформлении покупки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске отопления в регионе. Активная фаза работ завершилась в середине октября.