Сегодня 14:42 Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить бонусы за оплату ЖКУ онлайн Фото: Министерство ЖКХ Московской области
Жители Подмосковья могут использовать коммунальные бонусы при оплате ЖКУ онлайн с 21 по 27 октября. Сделать это можно через
личный кабинет или мобильное приложение расчетного центра.
В октябре на странице программы «Коммунальный бонус» разместили 115 предложений, рассказали в МинЖКХ Подмосковья. Жители могут воспользоваться акциями в области покупок в онлайн-гипермаркетах, образовании, при оплате услуг красоты и многого другого.
Применить купоны можно при оформлении покупки.
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