Жителям Подмосковья напомнили о важности техобслуживания газового оборудования

Техобслуживание газового оборудования провели в 20 тысячах жилых домах Подмосковья с начала года. Работы провели в 980 тысячах квартир.

В ходе техобслуживания слесари оценивают герметичность соединений и отключающих устройств, регулируют процесс сжигания газа, а также проверяют давление и многое другое. За каждым домом закрепляют одного специалиста, рассказали в министерстве по содержанию территорий.

Всего с начала года с жителями провели 1,1 тысячи встреч, на которых обсуждали безопасное использование газового оборудования.

Техобслуживание необходимо проводить один раз в год. Узнать утвержденный график проверок можно по ссылке, а также по телефону горячей линии 8 (495) 122-40-04.