Жителям Подмосковья напомнили о цифровой медкарте в приложении «Добродел»

Мобильное приложение «Добродел» позволяет жителям Подмосковья заказывать медсправки и получать результаты исследований онлайн. Об этом напомнили в Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться амбулаторной картой, нужно авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Увидеть и сохранить медицинские результаты можно в раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Результаты исследований».

Также пользователи «Добродела» могут заказать справку для получения путевки в детский лагерь, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат и другие документы. Для этого нужно открыть раздел «Медицинские документы», далее выбрать пункт «Новая заявка на документ».

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке uslugi.mosreg.ru/app.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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