Жителям Подмосковья напомнили о строительстве домов с использованием эскроу-счетов

В 2024 году в Подмосковье приняли закон, по которому жилые дома строит с использованием эскроу-счетов. Такой механизм защищает средства дольщиков на период проведения работ.

При использовании механизма застройщики могут получить деньги от дольщиков только после завершения работ. До этого все средства хранятся на безопасных эскроу-счетах. Это устраняет риски потери вложений, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

Как напомнили в Минстрое России, использование таких счетов также снижает риски незавершения строительства домов и сокращает количество жителей, пострадавших из-за деятельности недобросовестных организаций.