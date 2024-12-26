Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за взлом электросчетчиков

За 2024 год в Подмосковье похитили электричества на 600 миллионов рублей. Нарушителей выявляли как в частных домах, так и в многоэтажках. Определять, кто и когда контактировал со счетчиком, позволяют современные технологии.

Чтобы платить меньше, жители подкручивают счетчики при помощи магнитов. При современных возможностях специалисты могут быстро определить, кто без разрешения контактировал с прибором учета. Программы показывают не только факт, но и дату вскрытия.

«Суммарно по югу Подмосковья выявлено свыше 85 миллионов киловатт-часов безучетной электроэнергии, 152 факта воровства пресечено, 48 из них выявили в Раменском», — рассказал директор по реализации услуг филиала «Южные электрические сети».

Специалисты напомнили, что штраф за воровство электричества может превысить его стоимость в 10 раз. В некоторых случаях нарушителей могут привлечь и к уголовной ответственности.

Жителей призвали заключать официальные договоры на весь объем потребления электричества. Это позволит избежать аварий и сбоев на сетях, которые традиционно учащаются в новогодние каникулы.