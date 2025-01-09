Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу ненужных вещей

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом по транспортировке ненужных вещей свыше 100 раз в новогодние каникулы. Они оставляли заявки на вывоз бытовой техники, чугунных ванн, матрасов и мебели.

Сервис для вывоза ненужных вещей работает на подмосковных «Госуслугах». Оставить заявку на транспортировку также можно через специализированную компанию «Экотакси». Чаще всего жители пользуются этой услугой для вывоза старой бытовой техники, мебели, ванн и матрасов.

«Новый сервис решает вопрос вывоза крупногабаритной мебели, оперативно и просто. Также одним из преимуществ сервиса является его круглосуточная работа. Для удобства жителей в рамках услуги мы создали и интерактивную карту, на которой по геолокации также можно найти и ближайший пункт приема алюминия, пластика и текстиля», — отметил заместитель председателя правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Наибольшей популярностью в новогодние каникулы сервис пользовался в Подольске, Чехове, Егорьевске и Раменском.

Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, дату и контактный телефон, а затем — дождаться обратной связи от специалистов.