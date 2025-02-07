Жителям Подмосковья напомнили о работе отрядов юных спасателей

В Московской области развивают отряды юных спасателей. Как школьники могут помочь во время чрезвычайных происшествий 360.ru рассказал председатель совета всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Никита Еськин.

В отряды юных спасателей входят как студенты, так и школьники. Подростки помогают делать ту работу, которая не связана с риском: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети для бойцов СВО, пишут письма солдатам и многое другое. Так, во время теракта в «Крокусе» школьники собирали и раздавали воду и питание.

«Это работа, не связанная с большим риском. В зоне ЧС они не работают, но это немаловажная работа. Поддержка СВО, сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей. Активно включаются, помогают, идет воспитание социальной ответственности», — отметил Никита Еськин.

Многие состоящие в отряде студенты уже имеют аттестацию на спасателя. Им поручают более ответственные задачи — они помогают искать потерявшихся в лесу жителей, следят за безопасностью на водоемах и даже выезжают в соседние регионы. Так, сейчас многие их них находятся в Анапе, где устраняют последствия разлива нефтепродуктов.

По словам Никиты Еськина, многие молодые спасатели уже получили награды за то, что не прошли мимо и помогли нуждающимся в трудной ситуации.