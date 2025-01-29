Жителям Подмосковья напомнили о круглосуточном телефоне доверия для детей

Жителям Подмосковья напомнили о работе бесплатного детского телефона доверия. С его помощью можно оперативно получить консультацию психолога. За год операторы приняли более 60 тысяч звонков.

Горячая линия детского телефона доверия стала доступна в Подмосковье по короткому номеру 124, а также по старому — 8-800-2000-122. Обратиться за помощью можно со стационарных и мобильных телефонов.

«Важно, чтобы каждый ребенок, подросток и родитель знали эти три цифры. Любые переживания и проблемы всегда можно обсудить с психологом службы, который внимательно выслушает и окажет эмоциональную поддержку», — сказала заведующая службой Евгения Зеленина.

В службу могут обратиться не только дети, но и их родители. Это может понадобиться, если в школе или семье возник конфликт, ребенок плохо учится и не слушается или его поведение изменилось.

Служба работает анонимно, без выходных и круглосуточно.