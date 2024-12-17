Жителям Подмосковья напомнили о бонусах и призах при оплате коммуналки

МосОблЕИРЦ напоминает жителям Подмосковья о возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Кроме того, граждане могут выиграть бонусы и денежные призы.

Оплата без комиссии доступна через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра, в клиентских офисах и через электронный счет, отправленный на электронную почту.

Для клиентов доступна программа «Коммунальный бонус», в рамках которой после каждого онлайн-платежа, совершенного в личном кабинете, на сайте или в мобильном приложении, можно получить купоны на скидки и подарки. В преддверии Нового года на странице «Коммунального бонуса» собраны привлекательные предложения для покупки подарков коллегам и близким, включая более 130 вариантов в таких категориях, как супермаркеты, доставка, образование, развлечения, путешествия и здоровье, одежда и бытовая техника.

Каждый, кто осуществит полную оплату коммунальных услуг до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», получит возможность выиграть 3,999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платежкой». Дополнительную информацию о текущих акциях можно найти на сайте МосОблЕИРЦ.