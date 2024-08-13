Жителям многоквартирного дома в Егорьевске восстановили газоснабжение

Во время ремонта газовых сетей в Егорьевске возле дома № 13/14 на Октябрьской улице специалисты подрядной организации «Мособлгаза» ООО «Серпрегионгаз» обнаружили утечку топлива на внутреннем стояке. В соответствии с требованиями безопасности подачу газа в дом пришлось временно прекратить.

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области взяло ситуацию под контроль. Специалисты «Серпрегионгаза» оперативно выполнили ремонтные работы и полностью восстановили газоснабжения в доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

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