Жителям Химок рассказали об онлайн-голосовании для собственников жилья

Владельцам квартир из Химок рассказали, что теперь они могут принять решения по вопросам управления домом в онлайн-формате. Он имеет целый ряд преимуществ.

Установить приборы учета или узнать о капитальном ремонте собственники теперь смогут гораздо быстрее. Так, при электроном протоколе заявку рассматривают на протяжении пяти дней, в то время как при бумажном время может увеличиться до 40. Помимо этого, в онлайн-формате внесение в реестр производят без дополнительных проверок — не требуются поквартирные обходы и заявления жителей о подтверждении собраний.

Отметим, что электронное голосование сокращает время на принятие таких решений, как капитальный или плановый ремонт дома, благоустройство территории, смена управляющей организации, утверждение тарифа, а также установка общедомовых приборов учета.

Принять участие в голосовании можно: на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства , в приложении «Госуслуги. Дом» или через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.