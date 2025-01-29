Жителям Химок напомнили о правилах вывоза мусора в округе

Реализация программы «Чистый двор» продолжается в Химках. В округе работают две площадки «Мегабак», действует сервис вывоза ненужных вещей, а также система отслеживания нарушений вывоза мусора.

С этого года в Химках навалы крупногабаритного мусора будут отслеживать по камерам «Безопасный регион» со встроенным искусственным интеллектом.

«Чистый двор — тема, на которую жители обращают особое внимание. Нам важно еще раз посмотреть, какие мероприятия, какой алгоритм работы должен быть реализован, чтобы во дворах был порядок. Суть не только в том, чтобы управляющие компании оперативно устраняли такие навалы. Главное — донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором, есть специальные площадки, услуга вывоза и так далее», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Две площадки по раздельному сбору вторсырья работают на улице Машинцева в Новых Химках и на улице Горького в Сходне. В Химках также есть сервис вывоза ненужных вещей.

Отметим, что за выброс мусора в непредназначенных для этого зонах нарушитель получит штраф — пять тысяч рублей.