Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на квартиры

Фото: Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Программу выдачи жилищных сертификатов расширили в Подмосковье. Теперь их могут получить жители квартир в аварийных домах по договору социального найма. Подать заявление на него можно до 1 сентября.

Программа выдачи сертификатов началась в Подмосковье 1 июня. За это время было подано 859 заявлений, рассказали в региональном Минстрое. Программу расширили 25 июля, добавив туда жителей квартир по соцнайму.

«23 июля президент подписал изменения в Жилищный кодекс, которые позволяют регионами принимать дополнительные меры поддержки для переселенцев из аварийного жилья. У нас это достаточно большая группа населения, она охватывает порядка 20 тысяч человек, проживающих более чем на 200 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», — отметил первый заместитель министра Константин Лапин.

Сертификат позволяет оплатить новое жилье за счет государства. Его минимальная сумма составляет 4,8 миллиона рублей.