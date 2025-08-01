Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на квартиры
Программу выдачи жилищных сертификатов расширили в Подмосковье. Теперь их могут получить жители квартир в аварийных домах по договору социального найма. Подать заявление на него можно до 1 сентября.
Программа выдачи сертификатов началась в Подмосковье 1 июня. За это время было подано 859 заявлений, рассказали в региональном Минстрое. Программу расширили 25 июля, добавив туда жителей квартир по соцнайму.
«23 июля президент подписал изменения в Жилищный кодекс, которые позволяют регионами принимать дополнительные меры поддержки для переселенцев из аварийного жилья. У нас это достаточно большая группа населения, она охватывает порядка 20 тысяч человек, проживающих более чем на 200 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», — отметил первый заместитель министра Константин Лапин.
Сертификат позволяет оплатить новое жилье за счет государства. Его минимальная сумма составляет 4,8 миллиона рублей.
«Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу», — отметил в министерстве.
Узнать больше о получении сертификата можно по телефонам горячей линии Минстроя 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.