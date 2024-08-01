Жителя Ступины оштрафовали за незаконную рубку берез

Сотрудники лесной охраны обнаружили незаконную рубку шести берез в марте этого года рядом с селом Чернышево в округе Ступино. Материальный ущерб оценили в 266 тысяч рублей, и нарушитель добровольно выплатил эту сумму.

В результате расследования установили виновника, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия еще продолжаются, но к этому дню нарушитель добровольно возместил причиненный им ущерб природе в полном объеме.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что леса Московской области — защитные. Здесь возможны только санитарные рубки, которые проводятся после обследования специалистами. В остальных случаях нарушителям грозят штрафы и уголовные дела.

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