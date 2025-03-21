Жители Зарайска на этой неделе смогут пройти онкоскринг слизистой полости рта

В рамках общероссийской недели ответственного отношения к здоровью полости рта, которая проходит с 17 по 23 марта и приурочена ко Всемирному дню здоровья полости рта, стоматологи Зарайской поликлиники напоминают жителям о возможности пройти онкоскрининг слизистой оболочки рта. Это профилактическое мероприятие направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и, как следствие, повышение эффективности лечения.

Онкоскрининг слизистой полости рта является ключевым элементом профилактики рака, позволяя обнаружить злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, когда шансы на полное излечение значительно выше. Ранняя диагностика играет решающую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, и регулярные обследования позволяют значительно повысить вероятность успешного лечения.

«Важно отметить, что в прошлом году более 2300 жителей Зарайска воспользовались этой возможностью, проявив высокую сознательность и заботу о своем здоровье», — сообщила заведующая стоматологическим отделением Наталья Ермакова.

Записаться на процедуру онкоскрининга можно к стоматологу-терапевту в Зарайской стоматологической поликлинике, расположенной по адресу: улица Октябрьская, дом № 17, с 08:00 до 20:00. Запись доступна через колл-центр по номеру 122, портал Госуслуг «Здоровье» и чат-бота Дениса.