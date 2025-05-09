Жители Воскресенска приняли участие в памятной акции «Зажги свечу»

Юнармейцы и волонтеры организовали у мемориала «Вечный огонь» в Воскресенске патриотическую акцию. Участники зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что зажигая свечи, люди помнят и никогда не забудут великий подвиг русского солдата.

«Каждая зажженная в этот вечер свеча — это священный огонь, освящающий путь будущим поколениям, это символ нашего единства и безграничной любви к Родине», — сказал руководитель муниципалитета.

Акцию «Зажги свечу» провели активисты военно-патриотического центра «Воин» при поддержке местного отделения «Юнармии» и волонтеров. Более 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Долг каждого — помнить о мужестве и чтить подвиг героев.