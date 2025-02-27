Жители старшего поколения сдали нормы ГТО в Павловском Посаде

Тестирование физической подготовки проходило во Дворце спорта «Надежда». В мероприятии приняли участие члены клуба «Активное долголетие», а также все желающие в возрасте от 55 лет.

Представители старшего поколения проходили тестовые испытания по разнообразным спортивным направлениям. Им нужно было выполнить поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя ногами. Участники также занимались плаванием и скандинавской ходьбой.

Несмотря на свой почтенный возраст, спортсмены проявили настоящий соревновательный дух и с азартом выполняли упражнения. Все участники тестирования достойно справились с испытаниями и получат знаки отличия ГТО.

Напомним, проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.