Жители Серпухова возложили цветы в честь 81-й годовщины Курской битвы

По случаю 81-й годовщины победы советский войск в Курской битве жители городского округа Серпухов возложили цветы к стеле на площади Славы. Почтить память павших приехали также депутаты «Единой России», активисты «Молодой гвардии».

Одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны состоялось 23 августа 1943 года. Советские войска разгромили немецкую армию. Сотни жителей Серпухова участвовали в этой битве.

К стеле на площади Славы почтить память погибших минутой молчания и возложением цветов собрались жители округа, представители администрации, депутаты, общественники и молодогвардейцы.

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