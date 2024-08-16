Жители Серпухова отправили полтонны продуктовых наборов в Курскую область

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Жители Серпухова собрали очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область. Они отправили медикаменты, одежду и полтонны продуктовых наборов.

Гуманитарный сбор «Курск, мы рядом» для жителей пострадавшей области открыли в городском округе 9 августа. Серпуховичи приносят предметы первой необходимости в молодежный центр «Патриот». Там каждый день дежурят «Волонтеры Подмосковья», которые принимают продукты питания, медикаменты и одежду.

Очередная фура «Доброго дела» направилась в центральный склад в Балашихе. Там груз распределят и отвезут жителям пострадавших территорий.

«Помимо этого, формируем информацию о прибывших жителях Курской области в наш муниципалитет для дальнейшего оказания помощи. Курск, мы рядом!» — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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