Жители Подольска смогут сообщить о заснеженных дворах через чат-боты

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов предложил жителям сообщать о территориях, где не убран снег, через чат-боты. Для этого в муниципалитете создали 11 каналов.

За чат-боты отвечают территориальные управления администрации округа.

«Одной из важнейших задач в работе своей команды считаю грамотно выстроенную коммуникацию с жителями. Чаты наших территориальных отделов — один из эффективнейших инструментов на пути к взаимодействию. Благодаря им мы можем оперативно информировать о всех работах, которые проводим на территории округа, а также получать сигналы от подольчан» — сказал Григорий Артамонов.

Общение поможет горожанам вовремя убирать автотранспорт с улиц и дворов, а коммунальным службам качественнее выполнять работу. Чаты-боты созданы в Климовске, Климовске-2, Шепчинках, Центральном, Залинейном, Силикатном, Стрелковском, Дубровицком, Кузнечиках, Лаговском и Львовском территориальных округах. Оставить заявку также можно по телефону Единой диспетчерской службы: 8 (495) 663-99-99. Обращения принимает и управляющая компания «Подольск»: 8 (496) 750-00-50.

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