Жители Подольска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Новую партию гуманитарного груза собрали жители деревень Ивантеевки и Валищева. Ее доставил на фронт житель Подольска Георгий.

Посылку получили бойцы СВО на Сватовском направлении. В нее вошли платформа для перевозки раненых, окопные свечи, медикаменты и одежда.

Жительница Валищева Елена Видейкиене испекла для военнослужащих пирожки. Активистка уже год занимается сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации вместе с односельчанами. Жители деревни плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и готовят домашнюю еду.

Отец Сергий перед отправкой в зону СВО освятил всю партию груза в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

«Благословение батюшки получено, все у нас будет хорошо», — сказал Георгий и поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи.

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