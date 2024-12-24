Жители Подмосковья внесли 4,5 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений

Жители Московской области заключили более 306 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений. Это почти 14% от общего количества соглашений, заключенных в 2024 году. Об этом сообщили в Главном управлении Банка России по ЦФО.

Общая сумма договоров превысила 4,5 миллиарда рублей. Программу долгосрочных сбережений запустили в январе 2024 года. Одна из ее особенностей — государственное софинансирование в течение десяти лет, максимальная сумма которого — 36 тысяч рублей в год. Помимо этого, в программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002-2013 годах.

Средства, внесенные в программу, застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше страхового покрытия по вкладам. Участники программы также могут получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.