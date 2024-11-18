Жители Подмосковья смогут получить бонусы и скидки за оплату ЖКУ онлайн

Неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус» началась в Подмосковье 18 ноября. В это время пользователи личного кабинета расчетного центра смогут получать купоны на подарки и скидки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, бонусы дают возможность выгодно приобретать новогодние подарки, подготовиться к ЕГЭ, отправиться в поездку или пройти обучение. В ноябре жителям будет доступно свыше 140 интересных предложений. Это скидки в гипермаркетах, а также на одежду и обувь, здоровье, бытовую технику и многое другое.

Получить бонусы можно, зайдя в раздел «Онлайн-помощник» — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

Количество купонов и входов не ограничено.