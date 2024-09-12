Жители Подмосковья смогут отменить запись на прием к врачу через робота Светлану

В Московской области по номеру 122 работает голосовой помощник на основе ИИ — робот Светлана. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также обзванивает пациентов для диспансеризации и сбора отзывов о работе скорой помощи. Теперь с его помощью также можно отменить запись на прием. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Робот Светлана — первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья», — прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана работает круглосуточно. Она может одновременно принимать до 600 звонков и в большинстве случаев не переводит абонента на оператора. Записаться на прием к врачу также можно по телефону 122, через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике и Telegram-бота Дениса.

Ранее Андрей Воробьев наградил лучших педиатров в Подмосковье. Он поблагодарил каждого за добросовестный и многолетний труд.

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