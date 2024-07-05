Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

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Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье 6 и 7 июля. Выездные бригады врачей будут работать в 32 округах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Мы уже третий год проводим акцию „Проверь здоровье в парке“ и видим, что она находит у жителей положительный отклик», — прокомментировал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

При необходимости медики направят пациентов в поликлинику для дальнейшего обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследований можно будет ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.

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