Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг в выходные

В субботу в Подмосковье пройдет день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Жители смогут бесплатно пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, КТ или рентген, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь.

«Регулярные онкоскрининги помогают поддерживать качество жизни. Мы организуем дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца в 25 ЦАОПах», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пройти диагностику могут жители Подмосковья старше 18 лет с 09:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.