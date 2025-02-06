Жители Подмосковья получили 7,5 млн звонков с напоминанием о записи к врачу за год

Робот Светлана совершила почти 7,5 миллиона исходящих вызовов в Подмосковье в 2024 году. Голосовой помощник приглашал пациентов на диспансеризацию, напоминал о записи к врачу и собирал обратную связь.

Робот Светлана звонит жителям, чтобы пригласить их на диспансеризацию, узнать о качестве работы бригад скорой помощи, записать на телемедицинскую консультацию и продлить электронный рецепт на лекарство.

«Исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек давно не проходил диспансеризацию или забыл записаться на прием к врачу для продления рецепта на льготное лекарство, то робот Светлана ему напомнит об этом», — сказал глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Жителям напомнили, что записаться к врачу, вызвать специалиста на дом или перенести прием можно по номеру 122.