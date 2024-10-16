Жители Подмосковья подавали свыше 300 заявок на заготовку дров с начала года

Жители и дачники Подмосковья подали 351 заявку на заготовку дров с начала года. Это более, чем в два раза меньше, чем за такой же период прошлого года.

Комлесхоз Подмосковья получил свыше 350 заявок на заключение договоров купли-продажи древесины. Ее будут использовать для отопления домов, рассказал глава ведомства Евгений Агулов. Отказ по госуслуге получили 103 жителя.

За это время комитет получил 88 заявок из Рузы, 48 — из Луховиц, 32 — из Серебряных Прудов, 29 — из Волоколамска и 18 — из Егорьевска.

Получить разрешение на заготовку древесины можно на региональном портале. Для этого нужно предоставить заявление о заключении договора, копию паспорта, а также документа, подтверждающего право пользования домом.

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