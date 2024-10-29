Жители Подмосковья подали свыше 35 тысяч онлайн-запросов в архив с января

Жители Подмосковья заказали справки из архива свыше 35 тысяч раз с начала года. Ежемесячно через региональный портал оформляют около трех тысяч заявок.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для получения справок из архива достаточно оформить онлайн-заявление на «Госуслугах». Копию документа направят в личный кабинет пользователя.

«В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом. Ежемесячно через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Для оформления заявления нужно выбрать цель обращения, указать категорию заявителя и заполнить форму. Услугу предоставляют от 15 до 25 рабочих дней.