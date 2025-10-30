Жители Подмосковья подали еще тысячу заявок на установление возмездной опеки

Жители Подмосковья свыше тысячи раз воспользовались услугой по установлению возмездной опеки над несовершеннолетними на региональном портале с начала года. Умный сервис автоматически проверяет указанные сведения и предоставляет список, из которого нужно выбрать одного из подопечных, сообщили в Мингосуправления региона.

Сервис позволяет в рамках одного обращения не только подать заявление на установление опеки, но и заключить или перезаключить договор об усыновлении. Документ для подписания поступает в личный кабинет портала в электронном виде.

Услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение девяти дней.