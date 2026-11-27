С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 300 онлайн-заявлений на подготовку технического плана объекта недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Кроме того, в услуге работают умные сервисы, которые помогут подобрать с помощью интерактивного календаря удобную дату и время визита специалиста БТИ, а также автоматически рассчитать стоимость работ после указания характеристик объекта недвижимости.

Услуга «Подготовка технического плана» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Услуга платная: стоимость зависит от местоположения, типа помещения и его площади.