Жители Подмосковья подали 767 заявок на всероссийский конкурс «Знание.Лектор»

Свыше 19,6 тысячи заявок пришло на всероссийский конкурс «Знание.Лектор». Из них 767 — из Подмосковья. Это позволило занять четвертое место по стране и второе в ЦФО.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, региональный этап конкурса пройдет с 20 августа по 14 ноября. В нем примут участие 1,5 тысячи лекторов. Они представят свои доклады и пройдут онлайн-собеседование с экспертами. Самыми популярными направлениями в Подмосковье стали «Педагогика, образование и наставничество», «История и сохранение исторической памяти» и «Медицина и психология».

В конкурсе будут участвовать жители от 14 до 75 лет из двух тысяч населенных пунктов страны, в том числе из сел и деревень. Они представят разные профессии, в том числе редкие: исследователь Арктики, футуролог, арахнолог и другие.

Все участники конкурса смогут попасть в региональные команды лекторов общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Победители получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего образовательного контента.

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