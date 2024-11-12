Жители Подмосковья подали 3,8 тысячи заявок на присвоение адреса за неделю

За неделю жители Подмосковья подали 3,8 тысячи заявок на присвоение адреса. Услуга стала одной из самых популярных на региональном портале.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, присвоение адреса стала одним из самых популярных сервисов на региональном портале за неделю. Процедуру можно провести в отношении земельного участка, здания или сооружения, в том числе если строительство еще продолжается.
Сервис доступен в разделе «Земля и стройка». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и заполнить форму. Заявку рассмотрят в течение шести рабочих дней.
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